Кузьмичёв: «Факел» поторопился с отставкой Евсееева

Бывший функционер столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался об увольнении Вадима Евсеева из воронежского «Факела».

Понятно, что у «Факела» мало очков и последняя игра совсем не получилась. С учётом того, что руководители были более терпеливы, когда работали другие специалисты, в этой ситуации с Евсеевым они поторопились», – заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его мнению, бывший наставник «Факела» выстраивал игру в команде, отметив, что теперь воронежцы входят в число главных претендентов на вылет из-за слабости состава.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице.