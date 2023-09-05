Тихонов раскритиковал действия Бабича в игре с «Краснодаром»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов высказался о поведении защитника «красно-белых» Срджана Бабича в матче с «Краснодаром».

Речь идет о действиях футболиста, когда он хотел повредить одиннадцатиметровую отметку перед ударом с точки хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала. Ну ты занимайся своим делом — выходи, играй в футбол. Зачем ты это делаешь? Смешные», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

По мнению эксперта, это неспортивное поведение, за которое можно было получить желтую карточку.

Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» в седьмом туре чемпионата России со счетом 0:2.