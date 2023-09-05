Фассон объяснил популярность РПЛ среди бразильских игроков

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон назвал причины, из-за которых бразильские футболисты переезжают в Россию.

«Прежде всего уровень чемпионата — здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна», — заявил игрок «железнодорожников», чьи слова приводит издание Sport24. По мнению футболиста, совокупность выше указанных факторов привлекает бразильских игроков.

Напомним, что Лукас Фассон переехал в Россию в 2022 году. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника семь матчей в рамках всех турниров без результативных действий.