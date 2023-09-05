Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Непонятно, что со «Спартаком»

05 Сентября 2023 • 19:34 Комментировать (1)
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Московский «Спартак» отлично начал сезон, выиграв три матча кряду, но затем начались неудачи - три поражения, между которыми еще одна победа. И сейчас впору говорить о кризисе, ведь «Спартак» опустился в среднюю часть турнирной таблицы. Известный российский специалист Александр Тарханов встревожен этой ситуацией.

- Непонятно, что происходит с командой. Вроде бы в последней игре имели преимущество во втором тайме, но сколько было суеты, непонимания друг друга… Моменты создаются, а до конца не доводятся, - посетовал известный специалист в интервью Bobsoccer.ru.  

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
atrokhan
05 Сентября 2023 в 19:54
Да всё обычно, ведь Спартак это символ совковского
непрофессиолизма. Да и название какое-то рабское.
Спартак это чёрная дыра.
Я бы в вашей спартаковской газете писал о более достойных командах а не только о спартаке.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
20:00 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Факел» поторопился с отставкой Евсееева
19:51 · Россия. Премьер-лига
Тихонов раскритиковал действия Бабича в игре с «Краснодаром»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Факел» близок к возвращению Василенко слухи
19:35 · Россия. Премьер-лига
Фассон объяснил популярность РПЛ среди бразильских игроков
19:34 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Непонятно, что со «Спартаком» 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
Семшов может стать новым главным тренером «Факела» слухи
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Новиков претендует на должность тренера «Факела» слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит в чемпионство «Краснодара»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: Сперцян — следующий из армян в Европе
18:46 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на отставку Евсеева
18:41 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Мне нравится, как раскрывается Глушенков в «Локомотиве»
18:37 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ за семь туров случились три отставки тренеров
18:34 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Пиняев мужает и психологически крепчает»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: Я не получал предложений от «Факела»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — об увольнение Евсеева из «Факела»: «Это большая спешка»
Все новости
Рекомендуем