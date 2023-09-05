Тарханов: «Непонятно, что со «Спартаком»

Московский «Спартак» отлично начал сезон, выиграв три матча кряду, но затем начались неудачи - три поражения, между которыми еще одна победа. И сейчас впору говорить о кризисе, ведь «Спартак» опустился в среднюю часть турнирной таблицы. Известный российский специалист Александр Тарханов встревожен этой ситуацией.

- Непонятно, что происходит с командой. Вроде бы в последней игре имели преимущество во втором тайме, но сколько было суеты, непонимания друг друга… Моменты создаются, а до конца не доводятся, - посетовал известный специалист в интервью Bobsoccer.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи».