Кирилл Новиков находится в числе претендентов на должность главного тренера «Факела». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа». При этом журналист располагает информацией о том, что воронежскую команду примет другой специалист.

«Ходят слухи, что новым тренером «Факела» вместо Евсеева будет Новиков. Однако, по моей информации, им должен стать другой человек. Переговоры с ним ещё идут. Ждём!» - написал Карпов.

В настоящий момент Кирилл Новиков тренирует «Нефтехимик», который выступает в Мелбет-Первой лиге.

Напомним, что ранее «Факел» объявил об отставке Вадима Евсеева.