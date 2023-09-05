Смородская не верит в чемпионство «Краснодара»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Я терпеть не могу прогнозы на пустом месте. Сейчас рано о чем-то таком говорить. Но я не верю, что «Краснодар» выиграет РПЛ в этом сезоне», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 17 очков в семи турах и возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше РПЛ «быки» пока не потерпели ни одного поражения.

Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».