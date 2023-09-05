Байрамян: Сперцян — следующий из армян в Европе

Армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал имя следующего соотечественника, который отправится в Европу.

«Кто следующий из армян поедет в Европу? Мне кажется, известно, кого назову — Сперцян. Он самый», — заявил игрок «жёлто-синих» в интервью Sport24.

Напомним, что Эдуард Сперцян выступает за «Краснодар», забив четыре гола при двух ассистах в восьми ударах нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего полузащитника в 12 миллионов евро. Летом многие европейские коллективы проявляли интерес к хавбеку, а в «Аяксе» ранее назвали причину срыва трансфера.