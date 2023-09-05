​Уткин отреагировал на отставку Евсеева

Вадим Евсеев покинул должность главного тренера «Факела». В семи прошедших турах чемпионата России команда смогла раздобыть всего лишь четыре очка. Как следствие, прямо сейчас «огнеопасные» располагаются на предпоследней позиции в таблице.

Своими мыслями по поводу отставки Вадима Евсеева поделился известный журналист Василий Уткин.

«А ведь я вам совершенно честно сказал в последнем ФК [программа Уткина «Футбольный клуб» - прим.], что Ёвс [Евсеев] тренер не то чтобы слабый, а как-то ну совершенно без стиля. Вот и отставка», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Матчи восьмого тура РПЛ пройдут 15, 16 и 17 сентября.