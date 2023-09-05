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Сычёв: «Мне нравится, как раскрывается Глушенков в «Локомотиве»

05 Сентября 2023 • 18:41 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычёв высказался о развитии Максима Глушенкова в футболке «железнодорожников».

«Люди меняют команды — и хорошо, что Максим понял: чтобы расти — надо поменять клуб. Мне нравится, как раскрывается Глушенков в «Локомотиве», — заявил экс-форвард российской сборной, чьи слова приводит «РБ Спорт». По мнению эксперта, карьера нападающего в «Спартаке» не сложилась из-за специфики «красно-белых», поскольку не каждый футболист приживается в московском коллективе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Максим Глушенков забил два гола при трёх ассистах в 10 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Максим Глушенков
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