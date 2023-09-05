​В РПЛ за семь туров случились три отставки тренеров

Во вторник было объявлено об уходе Вадима Евсеева с должности главного тренера «Факела». В семи прошедших турах Премьер-лиги воронежская команда набрала четыре очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Отставка Евсеева стала третьей в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее из «Ахмата» ушёл Сергей Ташуев, а из «Оренбурга» - Иржи Ярошик. Грозненскую команду принял Мирослав Ромащенко, а оренбургскую команду возглавил Давид Деограсия.

Матчи восьмого тура чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 сентября. «Факелу» предстоит провести гостевой поединок против «Урала».