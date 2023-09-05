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Сычёв: «Пиняев мужает и психологически крепчает»

05 Сентября 2023 • 18:34 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением об игре Сергея Пиняева в составе «железнодорожников».

«Молодым свойственна нестабильность. Но Пиняев мужает и психологически крепчает. Всё правильно он делает. Нам кажется, что Пиняев может играть на уровне Месси, но всему своё время. Сергей растёт и набивает шишки», — заявил экс-форвард «Марселя» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, не нужно вешать ярлыки на молодого игрока «железнодорожников», поскольку нападающему нужно время для развития.

Напомним, что Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января текущего года. В 10 матчах текущего сезона 18-летний форвард забил один гол при трёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв Сергей Пиняев
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