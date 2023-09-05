Сычёв: «Пиняев мужает и психологически крепчает»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением об игре Сергея Пиняева в составе «железнодорожников».

«Молодым свойственна нестабильность. Но Пиняев мужает и психологически крепчает. Всё правильно он делает. Нам кажется, что Пиняев может играть на уровне Месси, но всему своё время. Сергей растёт и набивает шишки», — заявил экс-форвард «Марселя» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, не нужно вешать ярлыки на молодого игрока «железнодорожников», поскольку нападающему нужно время для развития.

Напомним, что Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января текущего года. В 10 матчах текущего сезона 18-летний форвард забил один гол при трёх ассистах.