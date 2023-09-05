Ташуев: Я не получал предложений от «Факела»

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев не получал предложения от «Факела», уволившего Вадима Евсеева.

«Если честно, я даже не в курсе был, узнал эту новость от вас. Со мной никто не связывался. Я сегодня колено оперирую, поэтому немного не до этого», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ». По словам Ташуева, у него не было предложений от клубов РПЛ, включая «Факел».

Напомним, что сегодня, 5 сентября, воронежцы объявили об уходе Вадима Евсеева с тренерского поста. После семи туров «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.