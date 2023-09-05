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Сёмин — об увольнение Евсеева из «Факела»: «Это большая спешка»

05 Сентября 2023 • 18:24 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Вадима Евсеева с должности наставника воронежского «Факела».

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, руководители часто принимают неожиданные решения.

Сегодня, 5 сентября, «Факел» объявил об уходе 47-летнего специалиста, который возглавлял команду с мая этого года.

За семь туров «Факел» набрал четыре очка и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Юрий Сёмин Вадим Евсеев
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УРАЛ ФАКЕЛ
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