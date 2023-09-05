Смородская прокомментировала увольнение Евсеева из «Факела»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Вадима Евсеева с поста тренера «Факела».

Экс-руководитель «железнодорожников» отметила, что специалист плохо начал сезон, что стало причиной для увольнения. «Не получилось попробовать себя в главном чемпионате страны. Стоит ещё поработать в Первой лиге, — заявила Смородская в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что 5 сентября пресс-служба «Факела» объявила об отставке Вадима Евсеева. После семи туров «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата.