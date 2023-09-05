Юрий Кузьмичёв: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за выживание»

Известный болельщик «Спартака», видеоблогер Юрий Кузьмичёв, оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне мы будем бороться исключительно за выживание. Этот тренер, очевидно, команду потерял», - сказал Кузьмичёв на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, что «Спартак» в четырёх последних матчах чемпионата России смог набрать только одно очко. Команда опустилась на девятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на семь зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи».

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