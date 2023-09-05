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Пятибратов готов вернуться в «Факел»

05 Сентября 2023 • 18:18 Комментировать
Крылья Советов
3:0
Факел
окончен

Бывший наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил о заинтересованности в возвращении в клуб.

«Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда-то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения — два с половиной года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

По его мнению, текущий состав «Факела» хорошо укомплектован, чтобы решать задачи выше, чем борьба за выживание в РПЛ. Пятибратов считает, что у предыдущего тренерского состава были допущены ошибки при подготовке.

Ранее 5 сентября «Факел» объявил о прекращении сотрудничества с Вадимом Евсеевым. В турнирной таблице Премьер-лиги воронежцы находятся на 15-м месте с четырьмя очками после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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