Пятибратов готов вернуться в «Факел»

Бывший наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил о заинтересованности в возвращении в клуб.

«Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда-то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения — два с половиной года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

По его мнению, текущий состав «Факела» хорошо укомплектован, чтобы решать задачи выше, чем борьба за выживание в РПЛ. Пятибратов считает, что у предыдущего тренерского состава были допущены ошибки при подготовке.

Ранее 5 сентября «Факел» объявил о прекращении сотрудничества с Вадимом Евсеевым. В турнирной таблице Премьер-лиги воронежцы находятся на 15-м месте с четырьмя очками после семи туров.