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Юрист сообщил, какой штраф получит Дзюба за неправильную парковку

05 Сентября 2023 • 18:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Юрист Сергей Радько ответил на вопрос, что грозит форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе за неправильную парковку в Москве.

«Штраф за нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, совершенное в городе Москва, предусмотрен в размере 3000 рублей — ну и плюс задержание транспортного средства», — рассказал юрист «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что автомобиль 35-летнего футболиста был эвакуирован. Отмечалось, что машина перегородила велосипедную дорожку.

В текущем сезоне Дзюба провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

После семи туров «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ, сумев набрать 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Сергей Радько
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