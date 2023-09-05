​В «Спартаке» высказались о возвращении сборников

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, высказался на тему возвращения сборников в расположение клуба.

«Сборники вернутся в разные дни. Но к 14 сентября ожидаем, что команда будет работать в полном составе», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В сборные отправились следующие игроки «Спартака»: Джикия, Литвинов, Денисов, Хлусевич, Зиньковский, Соболев, Бабич, Мартинс, Медина и Бонгонда.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи». На текущий момент «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.