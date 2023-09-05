Булыкин — о Кокорине в «Арисе»: «Это лучший вариант для него»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении нападающего Александра Кокорина в «Арис».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» во второй раз отпустила 32-летнего футболиста в аренду в кипрский клуб.

«Естественно, это лучший вариант для Кокорина сейчас. Ему нужно играть. Тем более, что прошлый сезон был хорошим», — заявил Булыкин Vprognoze.

Эксперт считает, что если в текущем сезоне Кокорин сможет подтвердить свой уровень, то следующим летом получит приглашение от более статусного клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.