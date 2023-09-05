Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин — о Кокорине в «Арисе»: «Это лучший вариант для него»

05 Сентября 2023 • 17:52 Комментировать

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении нападающего Александра Кокорина в «Арис».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» во второй раз отпустила 32-летнего футболиста в аренду в кипрский клуб.

«Естественно, это лучший вариант для Кокорина сейчас. Ему нужно играть. Тем более, что прошлый сезон был хорошим», — заявил Булыкин Vprognoze.

Эксперт считает, что если в текущем сезоне Кокорин сможет подтвердить свой уровень, то следующим летом получит приглашение от более статусного клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Дмитрий Булыкин Александр Кокорин чемпионат Кипра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
19:35 · Россия. Премьер-лига
Фассон объяснил популярность РПЛ среди бразильских игроков
19:34 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Непонятно, что со «Спартаком»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Семшов может стать новым главным тренером «Факела» слухи
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Новиков претендует на должность тренера «Факела» слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит в чемпионство «Краснодара»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: Сперцян — следующий из армян в Европе
18:46 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на отставку Евсеева
18:41 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Мне нравится, как раскрывается Глушенков в «Локомотиве»
18:37 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ за семь туров случились три отставки тренеров
18:34 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Пиняев мужает и психологически крепчает»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: Я не получал предложений от «Факела»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — об увольнение Евсеева из «Факела»: «Это большая спешка»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Смородская прокомментировала увольнение Евсеева из «Факела»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Юрий Кузьмичёв: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за выживание» 1
18:18 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов готов вернуться в «Факел»
Все новости
Рекомендуем