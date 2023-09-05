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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Динамо» всё ближе к обретению своего стиля»

05 Сентября 2023 • 17:45 Комментировать
Ростов
1:2
Динамо Москва
окончен

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался о форме «бело-голубых» на старте сезона.

«Динамо» всё ближе к обретению своего стиля. Пока ещё не удаются матчи целиком. Несколько игр подряд состав не может полностью сыграть. Либо травмы, либо красные карточки, и поэтому некоторым футболистам приходится играть не на своих позициях», — заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью «РБ Спорт». По мнению эксперта, нынешний состав «Динамо» конкурентоспособен в борьбе за чемпионский титул, что показал очный матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата с 14 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат
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