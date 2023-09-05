Ахметов: Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о карьерных перспективах партнёра по команде Эдуарда Сперцяна.

«Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе», — заявил игрок российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Ахметова, слухи о трансфере Сперцяна влияют только на самого Эдуарда и не касаются остального коллектива.

Напомним, что в восьми матчах в рамках всех турниров нынешнего сезона Эдуард Сперцян забил четыре гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.