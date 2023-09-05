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​Червиченко - о Кокорине: «Лишь бы людей по барам не гонял» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 17:30 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возвращение Александра Кокорина в «Арис».

- Вы думаете, что Кокорин смог реализовать свой потенциал хотя бы наполовину?

- Сложно сказать, на сколько процентов он реализовал свой талант. У нас многим выписывали авансы, вспомните того же русского Месси из «Спартака», о котором теперь ничего не слышно. Чем измерять карьеру? С деньгами у Кокорина всё в порядке, трофеи у него тоже есть, о нём всё время говорят и пишут. Наверное, он мог выступить лучше, если бы работал с утра до вечера и режимил. Каждый хозяин своей судьбы.

- То есть вы связываете его игровой спад с тем, что в молодые годы он позволил себе лишнего?

- Думаю, да. Несформированная молодая голова, популярность, большие деньги - всё это сносит башню. В такие моменты кажется, что ты можешь выйти и всех на одной ноге обыграть, но время идёт, а твои кондиции становятся хуже. Он же до сих пор играет в Европе и что-то выигрывает, пусть и в кипрской деревне. У него это получается за счёт таланта, а не за счёт трудолюбия и максимальной самоотдачи.

- Вы для себя уже списали его со счетов?

- Есть хорошая пословица на этот счёт. Он мне нужен как буржуй на ужин. Мне всё равно, что у него будет. Лишь бы людей по барам не гонял.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Андрей Червиченко
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