​Тюкавин и Караваев покинули сборную России

Защитник Вячеслав Караваев и нападающий Константин Тюкавин покинули лагерь сборной России. Об этом информирует пресс-служба команды.

Старший врач российской национальной команды Владимир Хайтин сообщил, что у Караваева имеется перегрузочное состояние. Защитник вернётся в расположение «Зенита», где будет восстанавливаться.

Что касается Тюкавина, то, по словам Хайтина, он не сможет сыграть за сборную России из-за повреждения, полученного в последней игре против «Ростова». Форвард «Динамо» тоже будет восстанавливаться в расположении клуба.

Ближайший матч – против олимпийской сборной Египта – сборная России проведёт уже 7 сентября.