Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о Пиняеве

05 Сентября 2023 • 17:04 Комментировать

Валерий Карпин сказал, что в сборной России не будут рисковать здоровьем Сергея Пиняева, в отличие от подхода «Локомотива». Комментарий на этот счёт дал главный врач московского клуба Евгений Калюжный. Его сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предоставили в пресс-службе московского клуба.

«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углубленные медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчеты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнесс-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», - сказал Калюжный.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Сергей Пиняев Игорь Калюжный
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Динамо» всё ближе к обретению своего стиля»
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил об уходе Евсеева официально
17:31 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе
17:04 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о Пиняеве
16:42 · Россия. Премьер-лига
Панасюк: 2DROTS может сыграть со «Спартаком» и узнать — кто самая народная команда
16:33 · Россия. Премьер-лига
Услуги Дзагоева были предложены двум командам РПЛ слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» может подписать воспитанника «Зенита»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что «Локомотив» зависит от Дзюбы на 80 процентов
16:14 · Россия. Премьер-лига
Переход игрока сборной Израиля Джабера в «Рубин» сорвался
16:11 · Россия. Премьер-лига
Автомобиль Дзюбы был эвакуирован на штрафстоянку
16:05 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотиву» интересен форвард сборной Узбекистана
15:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Костюков перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба сказал, что Карпин не разбирается в футболе – Губерниев отреагировал 1
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Вендел – о слухах: «Были преувеличения и даже неправда»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов: «Лидерство в РПЛ нас сильно мотивирует прогрессировать дальше»
Все новости
Рекомендуем