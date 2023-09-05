​В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о Пиняеве

Валерий Карпин сказал, что в сборной России не будут рисковать здоровьем Сергея Пиняева, в отличие от подхода «Локомотива». Комментарий на этот счёт дал главный врач московского клуба Евгений Калюжный. Его сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предоставили в пресс-службе московского клуба.

«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углубленные медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчеты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнесс-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», - сказал Калюжный.