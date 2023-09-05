Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев продолжает поиски нового клуба.

По информации Metaratings, услуги 33-летнего хавбека были предложены двум клубам Российской премьер-лиги, однако оба коллектива отказались от подписания футболиста.

Кроме того, сообщается, что Дзагоев был предложен московскому «Торпедо», но и «автозаводцы» оказались не заинтересованы в игроке.

Напомним, минувший сезон Дзагоев провел в казанском «Рубине», в составе которого отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 700 тысяч евро.