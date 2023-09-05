​«Локомотив» может подписать воспитанника «Зенита»

Состав «Локомотива» может пополнить полузащитник Ярослав Михайлов, который сейчас выступает за «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «железнодорожники» активизировали переговоры по 20-летнему футболисту.

«Пари НН» готов продать Михайлова «Локомотиву» за 120 миллионов рублей.

Ярослав Михайлов является воспитанником «Зенита». Летом питерцы могли воспользоваться опцией обратного выкупа игрока, но срок вышел. Теперь «сине-бело-голубые» могут реализовать эту опцию зимой, если Михайлов к тому моменту не покинет «Пари НН».

Отмечается, что в четверг возможный трансфер Михайлова обсудят на совете директоров «Локомотива».