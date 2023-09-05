Мостовой заявил, что «Локомотив» зависит от Дзюбы на 80 процентов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о зависимости «Локомотива» от нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Конечно, «Локомотив» зависит от Дзюбы на 80 процентов. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

После семи туров «железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.