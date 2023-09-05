Переход игрока сборной Израиля Джабера в «Рубин» сорвался

Переход полузащитника «Маккаби» из Хайфы Махмуда Джабера в «Рубин» сорвался.

По информации Sport24, казанский клуб не смог согласовать с «Маккаби» сумму трансфера 23-летнего израильтянина. Отмечается, что «Рубин» сделал, как минимум, два предложения в размере 1 и 1,2 миллионов евро, которые были отклонены.

В нынешнем сезоне Джабер провёл за «Маккаби» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Израиля в 350 тысяч евро.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч казанцы проведут 17 сентября против действующего чемпиона страны «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.