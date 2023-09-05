Автомобиль Дзюбы был эвакуирован на штрафстоянку

Машина форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы была эвакуирована.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», автомобиль, принадлежащий Дзюбе, был эвакуирован за нарушение правил парковки. Range Rover футболиста переговорил велодорожку у ресторана Grand Cru. Отмечается, что на данной машине чаще ездит супруга Дзюбы — Кристина.

В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитым мячами и стал автором двух результативных передач.

Следующий матч «Локомотив» проведет 17 сентября против «Оренбурга» в рамках восьмого тура чемпионата России.