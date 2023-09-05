​«Локомотиву» интересен форвард сборной Узбекистана

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему сборной Узбекистана Джалолиддину Машарипову. Об этом сообщают сразу несколько источников, в частности телеграм-канал «Инсайды от Карпа». В московском клубе изучают возможность подписания контракта с 30-летним футболистом.

В настоящий момент Машарипов пребывает в статусе свободного агента. Летом узбекистанец покинул «Аль-Наср», где он был одноклубником звёздного Криштиану Роналду.

«Локомотив» после семи сыгранных туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 17 сентября – против «Оренбурга».