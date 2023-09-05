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Игрок «Рубина» Костюков перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды

05 Сентября 2023 • 15:59 Комментировать
Ленинградец
...
Динамо Махачкала
10.09 18:00

Нападающий «Рубина» Михаил Костюков перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В текущем сезоне 32-летний вингер не провёл за «Рубин» ни одного официального матча. Казанскому клубу Костюков принадлежит с февраля 2021 года. Ранее он выступал за «Тамбов», «Енисей», «Амкар» и нижегородскую «Волгу».

После восьми туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Рубин», в свою очередь, располагается на 13-й строчке в РПЛ после семи матчей сезона.  

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