​Дзюба сказал, что Карпин не разбирается в футболе – Губерниев отреагировал

Известный комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем последнего выпуска юмористической программы «Ну так нельзя», где ведущими являются Артём Дзюба и Леонид Слуцкий. В ходе общения футболист «Локомотива» сказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не разбирается в футболе. Комментарий по поводу этих слов дал Губерниев.

«Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. Это ясно всем», - сказал Губерниев, чьи слова приводит Sport24.

По словам Губерниева, Дзюба ещё думает о том, что Карпин не вызывал его в сборную России.

В сентябре сборная России проведёт два матча против олимпийской сборной Египта и один матч против национальной сборной Катара.