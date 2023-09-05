Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возвращение Александра Кокорина в «Арис».

- Вы думаете, что Кокорин смог реализовать свой потенциал?

- В одно время он выступал очень прилично. Александр хорошо проявлял себя в «Зените» и в «Сочи», но переход в «Спартак» не очень сказался на развитии его карьеры. В «Фиорентине» была огромная конкуренция, но сейчас он сделал правильный выбор. Ему надо играть, а не сидеть на скамейке. Хорошо, что в нём ещё заинтересованы некоторые команды.

- То есть вы считаете, что переход в «Спартак» стал переломным моментом?

- Да, там у него не получилось. После этого было сложно адаптироваться к новым реалиям. В том же «Сочи» у него всё было неплохо.

- Вы думаете, что он способен вернуться в РПЛ и показывать здесь высокий уровень?

- Я не знаю, в какой форме он сейчас находится. Вполне возможно, что мы ещё увидим его в РПЛ.