​Вендел – о слухах: «Были преувеличения и даже неправда»

Хавбек «Зенита» Маркус Вендел ответил на вопрос по поводу своего будущего. Ранее сообщалось, что бразилец хочет сменить клубную прописку.

«Сказали много чего - были преувеличения и даже неправда. У меня есть контракт с «Зенитом», я счастлив здесь. Это команда-победительница, очень сильная команда. Но вполне нормально, что и другие клубы проявляют интерес», - сказал Вендел, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабио Алейшо.

Вендел отметил, что из-за ухода из жизни двух близких людей летом ему понадобилось дополнительное время в Бразилии. Футболист принял последствия своего позднего приезда в расположение «Зенита» в виде штрафа.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 17 сентября – против «Рубина».