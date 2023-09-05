Игрок «Краснодара» Кривцов: «Лидерство в РПЛ нас сильно мотивирует прогрессировать дальше»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о текущем лидерстве своей команды в РПЛ.

По словам Кривцова, первая строчка в турнирной таблице сильно мотивирует игроков «Краснодара» на дальнейший прогресс.

«Лидерство в РПЛ нас сильно мотивирует прогрессировать дальше. Важно выходить на каждый матч с желанием победить. В каждом матче нам нужно доказывать то, что мы не просто так возглавляем таблицу», — цитирует Кривцова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своих ближайших преследователей («Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит») на три очка.