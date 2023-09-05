​Вендел высказался о конкуренции в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел дал комментарий по поводу конкуренции в борьбе за титул чемпиона России.

«Другие команды укрепились, и поскольку в последние годы мы побеждали, мы являемся целью, которую нужно победить. Это создаёт для нас дополнительный вызов, и мне это нравится», - слова Вендела в социальных сетях приводит журналист Фабио Алейшо.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент – после семи туров нового сезона Премьер-лиги – команда Сергея Семака занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три зачётных балла.

Ближайший матч РПЛ «Зенит» пройдёт 17 сентября – против «Рубина».