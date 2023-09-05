Шалимов: «Большое значение для «Локомотива» имеет возвращение Дзюбы»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о матче седьмого тура РПЛ, в котором «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2).

Специалист отметил, что положительный эффект на игру московской команды оказал фактор возвращения в состав нападающего Артёма Дзюбы.

«У «Локо» исчезла постоянная смена позиций по ходу матча, — Пиняев справа, Миранчук слева, Глушенков как «десятка» и Дзюба форвард. Эта привязанность к позициям, стабильность дали положительный эффект — ушли эти кружева, которые не шли на пользу», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Локомотив» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 17 сентября против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по московскому времени.