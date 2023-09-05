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Гаджи Гаджиев: «У Кокорина никогда не было большого желания достигать максимума»

05 Сентября 2023 • 14:30 Комментировать

Экс-наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, почему нападающему Александру Кокорину так и не удалось раскрыть свой потенциал. Напомним, россиянин сейчас выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

«У Кокорина большого желания достигать максимума никогда не было. Поэтому он на уровень своих возможностей так и не вышел», – цитирует Гаджиева Betmobile.

32-летний Кокорин в прошлом сезоне отметился за «Арис» 11 голами в чемпионате Кипра. В России нападающий успел поиграть за такие команды, как «Анжи», «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Гаджи Гаджиев Александр Кокорин
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