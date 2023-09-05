​Карпин: «Сейчас российские футболисты не востребованы в Европе»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался на тему востребованности российских игроков в европейских топ-чемпионатах.

«Уровень РПЛ и отдельные футболисты – разные вещи. Сейчас в Европе у нас играют четыре футболиста. Когда их будет 20, тогда можно будет говорить о востребованности. А сейчас российские футболисты не востребованы в Европе», - сказал Карпин представителям СМИ.

Напомним, что в летнее трансферное окно в «Реал Сосьедад» из «Динамо» перебрался Арсен Захарян, а Далер Кузяев подписал контракт с «Гавром». Также в топ-лигах выступают Алексей Миранчук и Александр Головин.

Сборная России ближайший матч проведёт уже 7 сентября - против олимпийской сборной Египта.