Агкацев: «Нельзя сказать, что Сафонова невозможно сдвинуть в клубе и сборной»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о конкуренции со своим одноклубником Матвеем Сафоновым за место основного голкипера сборной России.

По мнению Агкацева, у него есть шансы превзойти Сафонова как в клубе, так и в сборной.

«Нельзя сказать, что Сафонова невозможно сдвинуть в клубе и сборной», — цитирует Агкацева «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Агкацев провёл за «Краснодар» три игры, в которых пропустил шесть мячей и в одной встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт три товарищеские встречи: две с олимпийской сборной Египта и одну с национальной командой Катара.