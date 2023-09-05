Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возвращение Александра Кокорина в «Арис».

- Вы думаете, что Кокорин смог реализовать свой потенциал?

- Ему ещё есть к чему стремиться. Думаю, «Арис» - это переходный момент для него. Александра ждёт непростой сезон, так как в прошлом году он поднял планку, а теперь от него будут ждать повторения прошлогоднего результата. Он молодец, раз выбрал играть. На Кипре всегда можно играть и много забивать, так что в будущем ему надо будет сделать ещё один серьёзный шаг. Предположу, что если он захочет вернуться в РПЛ, то некоторые команды смогут его взять. У него есть полезные качества, которые пригодятся клубам нашей лиги.

- Скажите, а в какой момент его карьера пошла на спад?

- Трудности начались ещё во времена его перехода в «Анжи», а история со стулом добила карьеру Кокорина. Он молодец, что взялся за себя. 32 - это не тот возраст, в котором нужно заканчивать с футболом.

- То есть вы не списываете Александра со счетов? Он ещё способен пошуметь?

- Я в Европе стал шуметь только в 32 года, а потом стал одним из лучших нападающих чемпионата Голландии. У него есть все шансы для того, чтобы добиться успеха в будущем.