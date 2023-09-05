Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Булыкин: «История со стулом добила карьеру Кокорина» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 14:01 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возвращение Александра Кокорина в «Арис».

- Вы думаете, что Кокорин смог реализовать свой потенциал?

- Ему ещё есть к чему стремиться. Думаю, «Арис» - это переходный момент для него. Александра ждёт непростой сезон, так как в прошлом году он поднял планку, а теперь от него будут ждать повторения прошлогоднего результата. Он молодец, раз выбрал играть. На Кипре всегда можно играть и много забивать, так что в будущем ему надо будет сделать ещё один серьёзный шаг. Предположу, что если он захочет вернуться в РПЛ, то некоторые команды смогут его взять. У него есть полезные качества, которые пригодятся клубам нашей лиги.

- Скажите, а в какой момент его карьера пошла на спад?

- Трудности начались ещё во времена его перехода в «Анжи», а история со стулом добила карьеру Кокорина. Он молодец, что взялся за себя. 32 - это не тот возраст, в котором нужно заканчивать с футболом.

- То есть вы не списываете Александра со счетов? Он ещё способен пошуметь?

- Я в Европе стал шуметь только в 32 года, а потом стал одним из лучших нападающих чемпионата Голландии. У него есть все шансы для того, чтобы добиться успеха в будущем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Дмитрий Булыкин Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
14:48 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — о «Факеле»: «Борьба за выживание идёт уже сейчас»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов допустил переход Помазуна в один из зарубежных клубов
14:30 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев: «У Кокорина никогда не было большого желания достигать максимума»
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Карпин: «Сейчас российские футболисты не востребованы в Европе»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Абаскаль серьёзно подвис»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Нельзя сказать, что Сафонова невозможно сдвинуть в клубе и сборной»
13:57 · Россия. Премьер-лига
​В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Луану Пересу
13:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, вернётся ли Зобнин в сборную России
13:47 · Россия. Премьер-лига
Минасян: «Краснодар» здорово стартовал, но «Зенит» и «Спартак» — основные претенденты на чемпионство в РПЛ»
13:43 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев: «Российские футболисты востребованы»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Пиняев ответил на вопрос о своём будущем
13:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «У «Локомотива» есть дзюбозависимость»
13:14 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» не интересен Луан – источник
13:14 · Россия. Премьер-лига
Обляков — о матче с «Зенитом»: «Обидно, что не смогли победить, но мы набираем обороты»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Вендел хочет попасть из «Зенита» в сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем