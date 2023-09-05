​В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Луану Пересу

Салахаттин Баки, который входит в состав совета директоров «Фенербахче», отреагировал на информацию об интересе к бразильскому защитнику Луану Пересу со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить 29-летнего Переса за 3 миллиона евро.

«Это неправда. До сих пор мы не получали никаких предложений от «Спартака», - цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после семи туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 16 сентября – против «Сочи» на своём поле.

Когда «Спартак» уволит Абаскаля