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​В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Луану Пересу

05 Сентября 2023 • 13:57 Комментировать

Салахаттин Баки, который входит в состав совета директоров «Фенербахче», отреагировал на информацию об интересе к бразильскому защитнику Луану Пересу со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить 29-летнего Переса за 3 миллиона евро.

«Это неправда. До сих пор мы не получали никаких предложений от «Спартака», - цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после семи туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 16 сентября – против «Сочи» на своём поле.

Когда «Спартак» уволит Абаскаля

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