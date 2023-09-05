Карпин ответил, вернётся ли Зобнин в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

«С Зобниным больше не разговаривал по поводу сборной. Думаю, когда Роман будет готов, он скажет об этом», - передает слова главного тренера Sport24.

Напомним, что ранее Зобнин попросил тренерский штаб сборной России не вызывать его в команду из-за проблем со здоровьем.

Сборная России проведет тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. У подопечных Карпина назначены три товарищеские встречи: 7 и 11 сентября команда сыграет против олимпийской сборной Египта, а 12 сентября – с Катаром.