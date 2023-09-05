Минасян: «Краснодар» здорово стартовал, но «Зенит» и «Спартак» — основные претенденты на чемпионство в РПЛ»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, после семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 17 набранных очков. По мнению Минасяна, несмотря на лидерство «быков», главными фаворитами турнира остаются «Спартак» и «Зенит».

«Старт ничего не решает, важно то, как команда проявит себя на дистанции. Ещё рано говорить о чём-то серьёзном. «Краснодар» точно может рассчитывать на первую тройку, пока за чемпионство им будет тяжело бороться. «Зенит» и «Спартак» — основные претенденты на чемпионство в РПЛ, может быть, ещё ЦСКА», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Спартак» же расположился на девятой строчке с отставанием в семь баллов от южан.