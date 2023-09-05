​Пиняев: «Российские футболисты востребованы»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев сказал несколько слов о летнем трансфере Арсена Захаряна. Напомним, что 20-летний футболист перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Захарян уже поучаствовал в двух матчах чемпионата Испании.

«На примере Захаряна мы видим, что наши футболисты востребованы. Надеемся, что так будет и дальше», - сказал Пиняев журналистам.

В настоящий момент Сергей Пиняев находится в расположении сборной России. В сентябре команда проведёт три товарищеских матча – два против олимпийской сборной Египта (7 и 11 числа) и один против сборной Катара (12 числа).