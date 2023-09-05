Пиняев ответил на вопрос о своём будущем

18-летний полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос о своем будущем.

«Как вижу своё будущее? Сейчас я в сборной. Зачем обсуждать будущее в клубе? Я игрок «Локомотива», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Пиняев вызван на сентябрьский тренировочный сбор национальной команды.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сергей сыграл семь матчей за «железнодорожников». На его счету один забитый мяч и две результативные передачи.

Контракт Пиняева рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.