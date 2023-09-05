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Щербаченко: «Ростову» не надо увольнять Карпина» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 13:35 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал неудачный старт «Ростова» в РПЛ. По итогам семи туров команда Валерия Карпина идёт в турнирной таблице на одиннадцатом месте с семью набранными очками.

- Карпин назвал старт нового чемпионата катастрофой для «Ростова».

- Я бы сказал, что катастрофой для «Ростова» были некоторые таймы и отрезки игры. Сказывается недоукомплектованность команды. Из-за этого Карпин и не может стабилизировать стартовый состав, найти основное сочетание футболистов. В матче с «Динамо» «Ростов» плохо провёл первый тайм, а во втором выглядел достойно, но где-то не повезло. Сейчас пауза на сборные должна пойти «Ростову» на пользу. Я могу только догадываться, почему Карпин не будет руководить сборной России во втором матче с олимпийской сборной Египта. Предполагаю, что он хочет пораньше вернуться в расположение «Ростова», поучаствовать там в тренировочном процессе. Будем надеяться, что опыт тренерского штаба и менеджмента сработает и что после паузы на сборные мы увидим перезагрузившийся «Ростов».

- Есть ли давление на Карпина внутри клуба, его могут уволить?

- Прежде всего, он очень самокритичный человек. Его не нужно увольнять. Если Карпин почувствует, что не может справиться с ситуацией, он сам напишет заявление. Зная его, я в этом не сомневаюсь. Руководство наверняка тоже понимает причины спада в игре «Ростова». И учитывая доверительные отношения Карпина с руководством, может быть нечто такое, как пару лет назад, когда после неудачных матчей «Ростова» Карпин сосредоточился на сборной России и перезагрузился, после чего вернулся в «Ростов», где стал прекрасно работать снова.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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