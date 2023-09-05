Прославленный вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возвращение Александра Кокорина в «Арис».

«Я всегда с уважением отношусь к футболистам, талант которым даровал бог. Я очень сожалею, что с ним случилась та нашумевшая неприятная ситуация. Кокорин - футболист, который мог оставить о себе память как об одном из лучших российских форвардов современности. Он вполне мог стать видным европейским игроком, но перерыв в его карьере, конечно, дал о себе знать. После выхода из мест не столь отдалённых он потерялся в том числе в личностном плане. Его отношение к жизни явно изменилось. Он озлобился на мир, ведь посчитал, что компетентные органы не совсем справедливо наказали его. После выхода из соответствующего дома он потерял нить управления.

Хочу пожелать ему, чтобы он ещё тряхнул стариной в Италии и показал местной публике, что выпускники российских футбольных школ ничуть не уступают итальянским мастерам. Я не знаю, почему именно у него не получилось стать основным в «Фиорентине».

В молодости мы тоже допускали кое-какие ошибки, так что сейчас, порой осуждая молодых футболистов, мы забываем о своих прегрешениях. Саша оказался одиозным человеком, его именем стали крутить.

Время идёт. Конечно, в своём сегодняшнем состоянии в предлагаемых климатических условиях он не сможет играть так же, как он делал это в молодости. Но в том, что у него есть богом данные техника и голевое чутьё, у меня нет сомнений. Эти качества останутся с ними навсегда.

Хочется, чтобы он использовал Кипр как трамплин для возвращения в российский футбол. Надо, чтобы он завершил карьеру на хорошей ноте.

Посмотрите на того же Артёма Дзюбу. Да, он старался уйти и доказать себе и окружающим, что он может выступать в другом чемпионате, но в итоге он понял, что в его возрасте лучше всего подарить свои выступления отечественному зрителю. Сегодня он показывает, что талант от него ещё не ушёл», - сказал Кавазашвили.

«Фиорентина» объявила об уходе Кокорина в аренду