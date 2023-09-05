Смородская: «У «Локомотива» есть дзюбозависимость»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о важности нападающего Артёма Дзюбы для «железнодорожников».

«Когда Дзюба на поле, «Локомотив» часто пользуется забросами на него для начала атаки. Если Артём не на поле, команда испытывает трудности. Можно сказать, что у «Локо» есть дзюбозависимость», - рассказала Смородская в интервью «РБ Спорту».

В последнем матче «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2. После семи туров «железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В этом сезоне Дзюба забил два гола и отдал два ассиста в пяти матчах РПЛ.