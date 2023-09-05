​«Спартаку» не интересен Луан – источник

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» пытается подписать защитника Луана Переса из «Фенербахче». Впрочем, телеграм-канал «Ложа прессы» утверждает, что информация из Турции не соответствует действительности. Будем следить за новостями дальше.

Луану Пересу в июле исполнилось 29 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 5 миллионов евро. За «Фенербахче» Перес выступает с лета 2022 года после трансфера из «Марселя».

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле. Сейчас команда Гильермо Абаскаля занимает девятое место в таблице РПЛ.

Когда «Спартак» уволит Абаскаля